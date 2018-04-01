Дани Алвес: "Мбаппе уже не подает надежды, а совершает конкретные дела"

Защитник ПСЖ Дани Алвес похвалил форварда Килиана Мбаппе.

"Мбаппе феноменален. У него сейчас невероятный период. Килиану нужно еще прибавить в некоторых аспектах, надо лучше понять футбол, но он очень молод. Мбаппе уже не подает надежды, а совершает конкретные дела. Мы очень рады, что Килиан с нами" - приводит слова Алвеса RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе провел 37 матчей, забил 19 голов и отдал 13 ассистов.

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