Дани Алвес: "Миссия Неймара в ПСЖ еще не завершена"

Защитник ПСЖ Дани Алвес высказался по будущему своего партнера по клубу и сборной Бразилии Неймара.

"Надеюсь, Неймар останется, потому что он должен еще многое дать ПСЖ. Не достигнув своих целей в Париже в первом сезоне, он не должен сдаваться. Возможности для ухода должны оцениваться только тогда, когда будут достигнуты его цели. На данный момент миссия Неймара в Париже еще не завершена", - цитирует 35-летнего бека Sky Sport.

Напомним, Неймар опроверг информацию о своем контакте с другими клубами. | soccernews.ru