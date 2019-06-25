Дани Алвес может оказаться в итальянском гранде

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Дани Алвес может оказаться в итальянском гранде

Бывший защитник ПСЖ Дани Алвес может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, опытный бразилец имеет предложение от миланского "Интера".

На переходе 36-летнего футболиста настаивает новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте, который видит в нём идеального правого латераля для схемы 3-5-2.

Напомним, что в конце прошлой недели Алвес покинул ПСЖ и теперь является свободным агентом. "Барселона" его возвращать не захотела, поэтому пока у звёздного фулбека есть только вариант с трудоустройством в "Фенербахче".

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