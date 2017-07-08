Дани Алвес может перейти в ПСЖ

ПСЖ проявляет интерес к бразильскому защитнику Дани Алвесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб готов сделать футболисту выгодное предложение по личному контракту.

Напомним, что 34-летний Алвес является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. Также бразильцем интересуется "Манчестер Сити".

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