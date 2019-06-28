Дани Алвес может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник ПСЖ Дани Алвес может перейти в английский клуб этим летом. Об этом сообщает The Mirror.

Ранее 36-летний бразилец заявил, что не хочет оставаться в ПСЖ менее чем на 2 года. Парижский клуб готов предложить игроку только однолетний контракт.

В Алвесе заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".

В интервью Telegraph футболист сообщал, что не хочет завершать карьеру, пока не поиграет в АПЛ.

Бразилец выступал в таких клубах, как "Баия", "Севилья", "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ.

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