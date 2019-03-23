Дани Алвес может стать игроком "Боки Хуниорс"

Защитник ПСЖ Дани Алвес в скором времени может сменить клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, в игроке заинтересован "Бока Хуниорс", который хочет как можно быстрее обсудить трансфер с футболистом. Контакт бразильца с ПСЖ действует до лета 2019 года. Таким образом Алвес сможет перейти в "Боку" на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует предложить футболисту продление контракта.

Алвес перешел в парижский клуб из "Ювентуса" в 2017 году бесплатно. В текущем сезоне 35-летний футболист участвовал в 14 матчах, забив 4 гола.

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