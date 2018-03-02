Защитник ПСЖ Дани Алвес может стать совладельцем португальского клуба, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 34-летний бразилец планирует приобрести акции одного из клубов второго португальского дивизиона совместно с нападающим "Крузейро" Фредом.

Отмечается, что речь идёт о "Лейшойнше" и "Фамаликао", акционерами которых также могут стать агенты вышеупомянутых футболистов.

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