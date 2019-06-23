Дани Алвес может вернуться в "Барселону"
Бразильский защитник Дани Алвес снова может одеть футболку "Барселоны".
Как сообщает RAC1, агент 36-летнего бразильца предложил "сине-гранатовым" услуги игрока. Руководство каталонцев взяло время на раздумье.
Напомним, что Алвес играл за "Барселону" с 2008 по 2016 год. В составе клуба он завоевал 23 трофея.
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|Валенсия
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|Севилья
|38
|59
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|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
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|Райо Вальекано
|38
|32