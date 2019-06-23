Дани Алвес может вернуться в "Барселону"

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Дани Алвес может вернуться в "Барселону"

Бразильский защитник Дани Алвес снова может одеть футболку "Барселоны".

Как сообщает RAC1, агент 36-летнего бразильца предложил "сине-гранатовым" услуги игрока. Руководство каталонцев взяло время на раздумье.

Напомним, что Алвес играл за "Барселону" с 2008 по 2016 год. В составе клуба он завоевал 23 трофея.

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