Дани Алвес может вернуться в "Барселону"
Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен
Бразильский защитник Дани Алвес может вернуться в "Барселону" и завершить в клубе карьеру, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, в ближайшее время футболист встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой и главным тренером Хави. На встрече стороны обсудят возможность возвращения. В настоящее время бразилец является свободным агентом.
Напомним, что 38-летний Алвес ранее выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 годы. В составе каталонского клуба он завоевал 23 трофея.
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