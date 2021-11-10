Дани Алвес может вернуться в "Барселону"

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Дани Алвес может вернуться в "Барселону"

Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Дани Алвес может вернуться в "Барселону" и завершить в клубе карьеру, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, в ближайшее время футболист встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой и главным тренером Хави. На встрече стороны обсудят возможность возвращения. В настоящее время бразилец является свободным агентом.

Напомним, что 38-летний Алвес ранее выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 годы. В составе каталонского клуба он завоевал 23 трофея.

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