Дани Алвес может вернуться в Ла Лигу

Защитник ПСЖ Дани Алвес может вернуться в испанскую Ла Лигу, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, парижане уже предложили услуги своего 35-летнего бека его бывшему клубу "Севилье". Чемпион Франции планирует расстаться с бразильцем ввиду его высокого оклада, возраста и травмы, из-за которой он выбыл из строя до конца года.

В завершившемся сезоне Дани Алвес забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за ПСЖ.

Напомним, Тухель выступил против трансфера хавбека "Манчестер Юнайтед" в ПСЖ. | soccernews.ru