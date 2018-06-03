Дани Алвес может вернуться в Ла Лигу

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Дани Алвес может вернуться в Ла ЛигуЗащитник ПСЖ Дани Алвес может вернуться в испанскую Ла Лигу, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, парижане уже предложили услуги своего 35-летнего бека его бывшему клубу "Севилье". Чемпион Франции планирует расстаться с бразильцем ввиду его высокого оклада, возраста и травмы, из-за которой он выбыл из строя до конца года.

В завершившемся сезоне Дани Алвес забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за ПСЖ.

Напомним, Тухель выступил против трансфера хавбека "Манчестер Юнайтед" в ПСЖ. | soccernews.ru

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