Дани Алвес может вернуться в "Севилью"

"Севилья" заинтересована в возвращении бразильского защитника Дани Алвеса, который уже выступал за "нервионцев" с 2003 по 2008 год.

Как сообщает L'Equipe, андалусийский клуб готов подписать 35-летнего футболиста летом, если тот не сможет договориться с ПСЖ о продлении контракта.

В текущем сезоне Алвес сыграл за парижан 23 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

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