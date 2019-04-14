Дани Алвес может вернуться в "Севилью"

"Севилья" проявляет интерес к бразильскому защитнику ПСЖ Дани Алвесу, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, испанский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Его контракт с ПСЖ истекает ближайшим летом, поэтому он может достаться испанцам бесплатно.

Напомним, что ранее Алвес уже выступал за "Севилью" с 2003 по 2008 годы.

В нынешнем сезоне 35-летний Алвес провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" возобновила интерес к Виллиану. | http://soccernews.ru