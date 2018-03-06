Дани Алвес: "Мы не сильно потрясены смертью Астори"

Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвес прокомментировал смерть защитника "Фиорентины" Давиде Астори.

"Мы не сильно потрясены, потому что не знали его слишком хорошо. Думаю, с ним произошло то, что бывает со всеми в этом хаотичном мире, и теперь он в лучшем из миров. Однако есть тысячи детей, которые не получают большого внимания, умирая от голода каждый день. Мы все умрём рано или поздно, потому что всё проходит. Может быть, нам грустно, но, конечно, не так, как его семье" - цитирует Алвеса Corriere dello Sport.

Напомним, что Астори был найден мёртвым в воскресенье утром в гостиничном номере в Удине. По предварительным данным, капитан "Фиорентины" умер от остановки сердца естественного характера.

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