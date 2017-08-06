Дани Алвес: "Мы с Неймаром перешли в ПСЖ не из-за денег"

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Дани Алвес: "Мы с Неймаром перешли в ПСЖ не из-за денег"Новоиспеченный защитник французского ПСЖ Дани Алвес высказался о причинах своего и Неймара переходах в стан парижан.

"Я не имел никакого отношения к его трансферу. Я только сказал ему быть счастливым. Мой переход не был запланирован, но, если бы он меня уговаривал перейти, потому что он сам намеревался сюда приехать, я бы об этом сказал...  Все должны понимать, что мы с Неймаром не перешли из-за денег. Мы перешли из-за амбиций и новых задач", - цитирует 34-летнего бека Marca.

Напомним, Неймар уже провел первую тренировку в ПСЖ. | soccernews.ru

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