Дани Алвес: "На мой взгляд, критика в адрес Неймара чрезмерна"

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Дани Алвес: "На мой взгляд, критика в адрес Неймара чрезмерна"Защитник ПСЖ Дани Алвес не считает, что его одноклубник Неймар заслуживает критики, которую получает.

"На мой взгляд, критика в его адрес чрезмерна. Его критикуют за все. Что бы он не сделал, это становится новостью. Его критикуют за эмоции, за покрашенные волосы. Хотел бы я увидеть, что бы эти критики делали на его месте. Критика – это оружие слабых. Все, кто знаком с Неймаром, знают, насколько это фантастический футболист. Мы должны беречь таких игроков, потому что они делают футбол интереснее. Легко критиковать игроков уровня Неймара. Сложнее уметь делать то, что умеют они", - сказал он.

Читайте: Неймар сделал заявление о переходе в ПСЖ Буффона | http://soccernews.ru

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