Дани Алвес надеется, что Месси вернётся в "Барселону"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Защитник "Барселоны" Дани Алвес верит в возвращение на "Камп Ноу" нападающего Лионеля Месси.

"Уход Месси стал болезненным. Из-за проблем клуба его было сложно удержать. Я был против этого, ведь Лео - живая легенда. К сожалению, всё произошло не так, как мы хотели. Но я надеюсь, что однажды он вернётся, и мы сможем сыграть вместе", - приводит слова Алвеса Alkass Sports.

Звёздный аргентинец покинул "блауграну" в августе этого года в связи с истечением срока контракта. Клуб не смог продлить с ним соглашение из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

До этого Месси провёл в "Барсе" всю карьеру, сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и завоевал 35 трофеев.

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