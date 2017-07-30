Дани Алвес: "Надеюсь, что этот трофей не станет последним"

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Дани Алвес: "Надеюсь, что этот трофей не станет последним"

Защитник ПСЖ Дани Алвес прокомментировал победу над "Монако" (2:1) в матче за Суперкубок Франции.

"Я очень рад, что сумел помочь моим товарищам по команде выиграть первый трофей в сезоне. Я также счастлив, что выиграл первый титул в новом клубе. Мы намерены продолжать прогрессировать. Надеюсь, что этот трофей не станет последним" - приводит слова Алвеса официальный сайт клуба.

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