Дани Алвес напомнил Месси, кто является рекордсменом по выигранным трофеям на клубном уровне
Защитник ПСЖ Дани Алвес напомнил своему бывшему партнеру по каталонской "Барселоне" Лионелю Месси, кто является рекордсменом по выигранным трофеям на клубном уровне.
Так, в своем инстаграме 35-летний француз опубликовал следующее фото:
Напомним, Месси отметил игру Дембеле в матче с "Севильей". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20