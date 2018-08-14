Дани Алвес напомнил Месси, кто является рекордсменом по выигранным трофеям на клубном уровне

Защитник ПСЖ Дани Алвес напомнил своему бывшему партнеру по каталонской "Барселоне" Лионелю Месси, кто является рекордсменом по выигранным трофеям на клубном уровне.

Так, в своем инстаграме 35-летний француз опубликовал следующее фото:

Напомним, Месси отметил игру Дембеле в матче с "Севильей". | soccernews.ru