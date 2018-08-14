Дани Алвес напомнил Месси, кто является рекордсменом по выигранным трофеям на клубном уровне

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Дани Алвес напомнил Месси, кто является рекордсменом по выигранным трофеям на клубном уровнеЗащитник ПСЖ Дани Алвес напомнил своему бывшему партнеру по каталонской "Барселоне" Лионелю Месси, кто является рекордсменом по выигранным трофеям на клубном уровне.

Так, в своем инстаграме 35-летний француз опубликовал следующее фото:

Напомним, Месси отметил игру Дембеле в матче с "Севильей". | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

Пусть Алвес напомнит сам себе сколько ему лет, а сколько Месси, сколько у него "золотых мячей" и "золотых бутс", и сколько у Месси ))))))

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Дибала ездит на месси верхом

Так, в своем инстаграме 35-летний француз опубликовал бразилец?

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Дибала ездит на месси верхом

в смысле, бразилец, а не француз

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