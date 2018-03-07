Дани Алвес нашел способ отомстить Роналду за вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов от "Реала"

Теги реал мадридпсжкриштиану роналдудани алвес

Дани Алвес нашел способ отомстить Роналду за вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов от "Реала"Во время вчерашнего ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между французским ПСЖ и мадридским "Реалом" телекамеры зафиксировали подлый поступок со стороны защитника хозяев Дани Алвеса по отношению к форварду "сливочных" Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду едва не пострадал от фанатов ПСЖ. | soccernews.ru

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