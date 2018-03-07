Дани Алвес нашел способ отомстить Роналду за вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов от "Реала"

Во время вчерашнего ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между французским ПСЖ и мадридским "Реалом" телекамеры зафиксировали подлый поступок со стороны защитника хозяев Дани Алвеса по отношению к форварду "сливочных" Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду едва не пострадал от фанатов ПСЖ. | soccernews.ru