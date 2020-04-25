Дани Алвес назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру
Известный бразильский защитник Дани Алвес признался, что хочет перед завершением карьеры поиграть за "Бока Хуниорс".
Напомним, что сейчас 36-летний футболист выступает за "Сан-Паулу". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.
"Завершить карьеру в "Бока Хуниорс" - хорошая идея. Люди знают о моей привязанности к этому клубу. "Бока» пробуждает во мне особые чувства", - приводит слова Алвеса Fox Sports.
Игрок сборной Бразилии известен по выступлениям за "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18