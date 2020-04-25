Дани Алвес назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

Известный бразильский защитник Дани Алвес признался, что хочет перед завершением карьеры поиграть за "Бока Хуниорс".

Напомним, что сейчас 36-летний футболист выступает за "Сан-Паулу". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.

"Завершить карьеру в "Бока Хуниорс" - хорошая идея. Люди знают о моей привязанности к этому клубу. "Бока» пробуждает во мне особые чувства", - приводит слова Алвеса Fox Sports.

Игрок сборной Бразилии известен по выступлениям за "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ.

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