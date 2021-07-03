Дани Алвес назвал лучшего игрока мира

1 Теги дани алвеснеймар

Дани Алвес назвал лучшего игрока мира

Фото твиттер Дани Алвеса

Известный бразильский защитник Дани Алвес рассказал, какого футболиста он считает лучшим в мире на сегодняшний день.

"Неймар сейчас является лучшим в мире. Это гений с очень редким талантом. Его очень недооценивают в Бразилии. Он влюбляет детей в футбол. Когда ты смотришь на игру Неймара, то видишь магию. Больше таких волшебников нет", - приводит слова Алвеса официальный сайт ФИФА.

Напомним, что Неймар никогда не выигрывал "Золотой мяч". В тройку лучших он попадал в 2015 и 2017 годах.

Не пропустите: Бразилия добыла путёвку в полуфинал Кубка Америки, одолев в меньшинстве Чили. | http://soccernews.ru
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Первоклашка с крутым нравом

Солгасен!Упустили,проворонили величайший талант в истории клуба!Видели его статистику в ПСЖ?А как вытащил в одиночку против ПСЖ (6:1) !Месси такое и не снилось!И в сборной лидер, и не по блату её собирает как Лео!Ясно-понятно гному эта его популярность и успех не понравилось!Месси завидовал по-чёрному!Устроил провокацию с Веррати и французы решили отомстить!Надо было его возвращать , пусть даже и за 500млн!Но Лео не захотел!Теперь Париж на коне!А барса и карлик на дне!Мда...Visca El Barca!

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