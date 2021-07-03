Дани Алвес назвал лучшего игрока мира
Фото твиттер Дани Алвеса
Известный бразильский защитник Дани Алвес рассказал, какого футболиста он считает лучшим в мире на сегодняшний день.
"Неймар сейчас является лучшим в мире. Это гений с очень редким талантом. Его очень недооценивают в Бразилии. Он влюбляет детей в футбол. Когда ты смотришь на игру Неймара, то видишь магию. Больше таких волшебников нет", - приводит слова Алвеса официальный сайт ФИФА.
Напомним, что Неймар никогда не выигрывал "Золотой мяч". В тройку лучших он попадал в 2015 и 2017 годах.
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