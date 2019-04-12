Дани Алвес назвал самого умного тренера, с которым он работал

Защитник ПСЖ Дани Алвес считает Томаса Тухеля самым умным тренером из всех, с кем он работал в течение карьеры.

"Он лучший тренер клуба за время моего пребывания здесь. Я никогда прежде не работал с тренером, который был бы настолько умным и настолько готовым служить команде, как Тухель. Он делает очень хорошие анализы матчей, его тренерский штаб невероятен", - цитирует Алвеса Mundo Deportivo.

Напомним, что 45-летний Тухель возглавил ПСЖ прошлым летом.

Под руководством немецкого специалиста ПСЖ выиграл Суперкубок Франции, а также близок к победе в чемпионате и Кубке страны. Что касается Лиги Чемпионов, то парижане снова не сумели преодолеть стадию 1/8 финала, вылетев от "Манчестер Юнайтед".

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