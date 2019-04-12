Дани Алвес назвал самого умного тренера, с которым он работал
Защитник ПСЖ Дани Алвес считает Томаса Тухеля самым умным тренером из всех, с кем он работал в течение карьеры.
"Он лучший тренер клуба за время моего пребывания здесь. Я никогда прежде не работал с тренером, который был бы настолько умным и настолько готовым служить команде, как Тухель. Он делает очень хорошие анализы матчей, его тренерский штаб невероятен", - цитирует Алвеса Mundo Deportivo.
Напомним, что 45-летний Тухель возглавил ПСЖ прошлым летом.
Под руководством немецкого специалиста ПСЖ выиграл Суперкубок Франции, а также близок к победе в чемпионате и Кубке страны. Что касается Лиги Чемпионов, то парижане снова не сумели преодолеть стадию 1/8 финала, вылетев от "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
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|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23