Дани Алвес назвал слабую сторону мяча ЧМ-2018

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес в беседе с журналистами после гостевой победы над сборной России (3:0) высказался насчет официального мяча Чемпионата Мира 2018 года.

"Мне понравился мяч, он классный. Этот мяч хорош для полевых футболистов, но плох для голкиперов, потому что довольно непредсказуем в воздухе.

Но это хорошо, ведь именно вратари отнимают у футбола радость", - сказал он.

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