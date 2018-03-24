Дани Алвес назвал слабую сторону мяча ЧМ-2018

Теги дани алвесбразилия

Дани Алвес назвал слабую сторону мяча ЧМ-2018Защитник сборной Бразилии Дани Алвес в беседе с журналистами после гостевой победы над сборной России (3:0) высказался насчет официального мяча Чемпионата Мира 2018 года.

"Мне понравился мяч, он классный. Этот мяч хорош для полевых футболистов, но плох для голкиперов, потому что довольно непредсказуем в воздухе.

Но это хорошо, ведь именно вратари отнимают у футбола радость", - сказал он.

Читайте: Дани Алвес: "Я видел, что Роналду пытался меня ударить, но это футбол, мы соревнуемся" | http://soccernews.ru

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