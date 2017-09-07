Дани Алвес назвал своего самого сильного оппонента

Теги дани алвескриштиану роналдулионель месси

Дани Алвес назвал своего самого сильного оппонентаЗащитник французского ПСЖ Дани Алвес назвал самого сильного оппонента, с которым ему приходилось сталкиваться на футбольном поле.

"Мой самый сложный соперник? Я думаю, что это Криштиану Роналду", - приводит слова 34-летнего бека football.fr.

Отметим, что ответ бразильца оказался несколько неожиданным, так как ранее лучшим футболистом планеты он называл своего бывшего одноклубника по каталонской "Барселоне" Лионеля Месси, против которого он играл в составе туринского "Ювентуса" в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов.

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