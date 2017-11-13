Дани Алвес назвал Жезуса новым Роналдо

Защитник ПСЖ Дани Алвес назвал своего партнера по сборной Бразилии Габриэла Жезуса новым Роналдо.

"Я не шутил, когда говорил, что Жезус - новый Роналдо. У них схожие характеристики. Жезус уже сейчас один из лучших, а будет одним из величайших. Он в хороших руках и в клубе, и в сборной" - приводит слова Алвеса A Bola.

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