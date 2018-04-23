Дани Алвес: "Не могу гарантировать, что не вернусь в "Барселону"

Защитник ПСЖ Дани Алвес рассказал о роли, в которой его жизни играет его бывший клуб - каталонская "Барселона".

" Барса" - мой дом. Я не могу сказать, что я туда больше никогда не вернусь. Я многое сделал, чтобы построить великую историю этого клуба. Я ушел оттуда, выиграв 23 трофея за восемь лет. Это мой дом навсегда ", - цитирует 34-летнего бека AS.

Напомним, "Барселона" определилась с трансферной стоимостью Алькасера. | soccernews.ru