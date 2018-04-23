Дани Алвес: "Не могу гарантировать, что не вернусь в "Барселону"

Теги барселонадани алвес

Дани Алвес: "Не могу гарантировать, что не вернусь в "Барселону"Защитник ПСЖ Дани Алвес рассказал о роли, в которой его жизни играет его бывший клуб - каталонская "Барселона".

"Барса" - мой дом. Я не могу сказать, что я туда больше никогда не вернусь. Я многое сделал, чтобы построить великую историю этого клуба. Я ушел оттуда, выиграв 23 трофея за восемь лет. Это мой дом навсегда", - цитирует 34-летнего бека AS.

Напомним, "Барселона" определилась с трансферной стоимостью Алькасера. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Каррера может возглавить "Ювентус"

Каррера может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 34 37
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов