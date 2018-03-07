Дани Алвес: "Не скрываю своего желания выступать в Премьер-Лиге в будущем"

Защитник французского ПСЖ Дани Алвес высказался о своих планах на будущее.

" Новый вызов? У меня все еще есть такие амбиции. Но я не знаю, случится ли это. Я думаю, что у меня есть много общего с ПСЖ. Я хочу продолжать выигрывать, а не просто играть, пока мне не исполнится 40 лет. После этого я хочу остаться в мире футбола, пока мне не исполнится 50 лет.

Я знаю, что могу принести позитивные вещи в этот клуб, которые выходят за рамки футбола. К сожалению, или, к счастью, у меня было больше выгоды от переезда в Париж, чем в Манчестер, но я не скрываю своего восхищения Гвардиолой и желания сыграть в Премьер-Лиге в будущем ", - цитирует 34-летнего бека FourFourTwo.

Напомним, вчера ПСЖ уступил "Реалу". | soccernews.ru