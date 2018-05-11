Дани Алвес не сыграет на ЧМ-2018

Защитник ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес пропустит предстоящий Чемпионат Мира.

Как сообщает FOX Sports, у футболиста выявлено повреждение крестообразной связки колена. Врачи полагают, что Алвес не успеет восстановиться к началу турнира.

Напомним, что Алвес травмировался в финальном матче Кубка Франции против "Лез Эрбье" (2:0).

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