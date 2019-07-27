Дани Алвес не вернулся в "Барселону" из-за Бартомеу
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заблокировал возвращение в каталонский клуб защитника Дани Алвеса.
Как сообщает Sport.es, бразилец сам звонил руководителю "блауграны" и предлагал свои услуги, однако тот отказал игроку.
Напомним, что Алвес сейчас является свободным агентом, поэтому "сине-гранатовые" могли подписать его бесплатно.
Самый титулованный футболист в истории уже выступал за "Барсу" с 2008 по 2016 год, сыграл 391 матч, забил 21 гол и сделал 100 ассистов.
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|14
|Вильярреал
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32