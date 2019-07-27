Дани Алвес не вернулся в "Барселону" из-за Бартомеу

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заблокировал возвращение в каталонский клуб защитника Дани Алвеса.

Как сообщает Sport.es, бразилец сам звонил руководителю "блауграны" и предлагал свои услуги, однако тот отказал игроку.

Напомним, что Алвес сейчас является свободным агентом, поэтому "сине-гранатовые" могли подписать его бесплатно.

Самый титулованный футболист в истории уже выступал за "Барсу" с 2008 по 2016 год, сыграл 391 матч, забил 21 гол и сделал 100 ассистов.

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