Дани Алвес не включил Месси в свою команду мечты

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Дани Алвес не включил Месси в свою команду мечты

Фото инстаграм Дани Алвеса

Защитник "Барселоны" Дани Алвес назвал лучших футболистов в истории каталонского клуба в каждой линии.

Вратарь - Виктор Вальдес

Защитник - Карлес Пуйоль;

Полузащитник - Хави

Нападающий - Самюэль Это’О.

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