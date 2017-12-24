Дани Алвес: "Неймар близок к выигрышу "Золотого мяча"
Защитник французского ПСЖ Дани Алвес оценил шансы своего партнера по клубу и сборной Бразилии Неймара на то, чтобы стать лучшим игроком планеты.
"Я не сомневаюсь, что у него - большие шансы на выигрыш "Золотого мяча". Я всегда говорю, что Ней непременно будет тем, кем он хочет быть. Если он хочет быть лучшим в мире, он станет им. Если он хочет быть в числе кандидатов на награду, он будет там. Если же он не захочет всего этого, он ничего не добьется. Но я думаю, что он - очень близок к выигрышу "Золотого мяча", - цитирует 34-летнего бека le10sport.
Напомним, Неймар высказался о предстоящих матчах против "Реала". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
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|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8