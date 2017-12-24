Дани Алвес: "Неймар близок к выигрышу "Золотого мяча"

Защитник французского ПСЖ Дани Алвес оценил шансы своего партнера по клубу и сборной Бразилии Неймара на то, чтобы стать лучшим игроком планеты.

" Я не сомневаюсь, что у него - большие шансы на выигрыш "Золотого мяча". Я всегда говорю, что Ней непременно будет тем, кем он хочет быть. Если он хочет быть лучшим в мире, он станет им. Если он хочет быть в числе кандидатов на награду, он будет там. Если же он не захочет всего этого, он ничего не добьется. Но я думаю, что он - очень близок к выигрышу "Золотого мяча ", - цитирует 34-летнего бека le10sport.

Напомним, Неймар высказался о предстоящих матчах против "Реала". | soccernews.ru