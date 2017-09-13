Дани Алвес о результатах ПСЖ: "Я бы не впадал в эйфорию"

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Дани Алвес о результатах ПСЖ: "Я бы не впадал в эйфорию"Защитник французского ПСЖ Дани Алвес прокомментировал выступление своей команды в новом сезоне.

"Для того, чтобы не впадать в эйфорию, мы должны помнить о прошлых результатах. Все не так просто, как кажется... ПСЖ должен учиться и должен продолжать прогрессировать. Частая похвала не приведет нас никуда. Мы должны знать, что нам нужно сделать, чтобы улучшить результаты", - цитирует 34-летнего бека FootMercato.

Напомним, Роджерс назвал ПСЖ одним из фаворитов Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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