Дани Алвес о результатах ПСЖ: "Я бы не впадал в эйфорию"

Защитник французского ПСЖ Дани Алвес прокомментировал выступление своей команды в новом сезоне.

" Для того, чтобы не впадать в эйфорию, мы должны помнить о прошлых результатах. Все не так просто, как кажется... ПСЖ должен учиться и должен продолжать прогрессировать. Частая похвала не приведет нас никуда. Мы должны знать, что нам нужно сделать, чтобы улучшить результаты ", - цитирует 34-летнего бека FootMercato.

Напомним, Роджерс назвал ПСЖ одним из фаворитов Лиги Чемпионов. | soccernews.ru