Дани Алвес - об уходе из "Барселоны": "Меня называли сумасшедшим"
Фото: твиттер Oddschanger/Автор неизвестен
Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился воспоминаниями об уходе из каталонского клуба в 2016 году.
"Не могу сказать, что я скучаю по "Барселоне". Я ушел из команды, так как не верил в тогдашнее руководство клуба. Время подтвердило мою правоту. Я просто был первым, кто сказал об этом, а меня называли сумасшедшим. Получается, что я не зря сходил с ума", – приводит слова Алвеса Marca.
Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 годы. В составе каталонского клуба он выиграл 23 трофея, среди которых шесть титулов чемпиона Испании, а также три победы в Лиге Чемпионов. В 2016 году бразилец перешел в "Ювентус" на правах свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14