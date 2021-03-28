Дани Алвес - об уходе из "Барселоны": "Меня называли сумасшедшим"

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Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился воспоминаниями об уходе из каталонского клуба в 2016 году.

"Не могу сказать, что я скучаю по "Барселоне". Я ушел из команды, так как не верил в тогдашнее руководство клуба. Время подтвердило мою правоту. Я просто был первым, кто сказал об этом, а меня называли сумасшедшим. Получается, что я не зря сходил с ума", – приводит слова Алвеса Marca.

Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 годы. В составе каталонского клуба он выиграл 23 трофея, среди которых шесть титулов чемпиона Испании, а также три победы в Лиге Чемпионов. В 2016 году бразилец перешел в "Ювентус" на правах свободного агента.

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