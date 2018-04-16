Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеев

Защитник ПСЖ Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных командных трофеев.

Так, выигрыш чемпионата Франции вместе с "красно-синими" принес в "копилку" 34-летнему беку парижан уже 38-й трофей в его карьере.

Вместе с ПСЖ бразилец в текущем сезоне уже выиграл кубок французской лиги.

Напомним, сегодня ПСЖ стал чемпионом Франции. | soccernews.ru