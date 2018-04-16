Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеев

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Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеевЗащитник ПСЖ Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных командных трофеев.

Так, выигрыш чемпионата Франции вместе с "красно-синими" принес в "копилку" 34-летнему беку парижан уже 38-й трофей в его карьере.

Вместе с ПСЖ бразилец в текущем сезоне уже выиграл кубок французской лиги.

Напомним, сегодня ПСЖ стал чемпионом Франции. | soccernews.ru

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ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Лион 33 66
4 Марсель 33 66
5 Ренн 33 47
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Сент-Этьен 33 46
9 Нант 33 45
10 Бордо 33 43
11 Генгам 33 42
12 Дижон 33 42
13 Анжер 33 37
14 Амьен 33 37
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 33 34
17 Тулуза 32 30
18 Лилль 33 29
19 Труа 33 29
20 Метц 33 25
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