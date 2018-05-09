Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеев

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Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеевЗащитник ПСЖ Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеев.

Так, сегодняшняя победа парижан в финальном матче Кубка Франции над "Лез Эрбье" принесла в "копилку" 35-летнего бека 39-ю награду в его карьере, что является лучшим результатом в истории футбола. Уже на Чемпионате Мира в России вместе со сборной Бразилии Алвес имеет возможность еще на один кубок увеличить количество выигранных им трофеев.

Напомним, Неймар посетил финальный матч Кубка Франции. | soccernews.ru

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