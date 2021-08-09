Дани Алвес обратился к Месси
Новоиспечённый олимпийский чемпион Дани Алвес отреагировал на уход из "Барселоны" нападающего Лионеля Месси.
Бразилец и аргентинец вместе выступали за "сине-гранатовых" с 2008 по 2016 год.
"Величайший, ты можешь обойти меня по трофеям, когда захочешь. Это будет ещё один мой ассист тебе. Ты мой лучший партнёр, не считая мою девушку. Спасибо тебе за всё, что ты дал нам, за то, что сделал так много, за то, что я смог быть частью твоей истории. Для меня было честью помогать твоему развитию. Продолжай творить историю, куда бы ты не пошёл", - написал Алвес в инстаграме.
Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге. Ожидается, что следующей командой аргентинца станет ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14