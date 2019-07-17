Дани Алвес определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Известный бразильский защитник Дани Алвес, по всей видимости, попробует свои силы в АПЛ.

Как сообщает британская пресса, над его трансфером активно работает лондонский "Арсенал".

Сам бразилец также хочет присоединиться к "канонирам" и даже готов пойти ради этого на снижение требований по зарплате.

36-летний Алвес является свободным агентом. Его последним клубом был ПСЖ.

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