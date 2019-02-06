Дани Алвес определился со следующим клубом

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Дани Алвес определился со следующим клубом

Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвес определился со следующим клубом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, после отъезда с "Парк де Пренс" 35-летний футболист намерен попробовать свои силы в "Манчестер Сити", куда его давно зовёт Хосеп Гвардиола.

Напомним, что контракт опытного фулбека с французским грандом истекает летом 2019 года, после чего он сможет перейти в другую команду бесплатно.

В текущем сезоне Алвес сыграл за ПСЖ 13 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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