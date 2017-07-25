Дани Алвес отказался от перехода в "Манчестер Сити" после разговора с Неймаром

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Дани Алвес отказался от перехода в "Манчестер Сити" после разговора с НеймаромНовоиспеченный защитник французского ПСЖ Дани Алвес отказался от перехода в английский "Манчестер Сити" после разговора с форвардом каталонской "Барселоны" Неймаром.

Как информирует Globo, 34-летний бек уже намеревался принять предложение "горожан", однако после разговора со своим соотечественником и бывшим партнером по клубу, который сообщил ему, что намерен перейти в стан парижан, он решил отказаться от переезда в Англию в пользу "красно-синих".

Напомним, переход Неймара в ПСЖ будет оформлен до конца недели. | soccernews.ru

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