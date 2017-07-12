Дани Алвес: "Перешел в ПСЖ, чтобы сыграть с Верратти"

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Дани Алвес: "Перешел в ПСЖ, чтобы сыграть с Верратти"Бразильский защитник Дани Алвес, текущим летом покинувший туринский "Ювентус" в статусе свободного агента, рассказал, почему он принял решение перебраться в Париж.

"Я пришел сюда, чтобы поиграть с Марко Верратти. Это то сообщение, которое я хочу, чтобы он получил. Надеюсь, он сможет помочь нам выиграть Лигу чемпионов", - цитирует 34-летнего бека Football Italia.

Более же серьезно о причинах своего перехода в ПСЖ бразилец рассказал: "Когда я отправился в "Юве", я был немного эгоистичен. Я не слушал мою жену или друзей. На этот раз я старался быть менее эгоистичным и угождать всем. Я верю в счастье, поэтому я и приехал сюда".

Напомним, Алвесу понравился проект ПСЖ. | soccernews.ru

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