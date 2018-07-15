Дани Алвес поделился мнением о Чемпионате Мира

Защитник ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес высказал свое мнение о Чемпионате Мира в России.

"Думаю, что вплоть до сегодняшнего момента общий итог очень позитивен. Нам остается только поздравить Россию как страну, как хозяйку чемпионата, и пусть до самого конца это будет красивым праздником" - приводят слова Алвеса российские СМИ.

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