Дани Алвес покинет "Сан-Паулу" ради нового клуба

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Дани Алвес покинет "Сан-Паулу" ради нового клуба

Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес в ближайшее время покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в твиттере.

По сведениям источника, футболист ведет переговоры с клубами из ОАЭ или Саудовской Аравии. Бразилец намерен подписать соглашение с высокой зарплатой.

38-летний Алвес выступает за "Сан-Паулу" с 2019 года. Всего он провел за клуб 95 матчей, забил девять голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2022 года.

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