Дани Алвес получил бонус от ПСЖ за трансфер Неймара

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Дани Алвес получил бонус от ПСЖ за трансфер НеймараЗащитник французского ПСЖ Дани Алвес получил бонус от своего клуба за трансфер из каталонской "Барселоны" Неймара.

Как информирует испанская пресса, 34-летний бек был финансово поощрен за то, что поспособствовал переезду в Париж своего соотечественника. Так, за переход Неймара Алвес мог получить от клуба порядка 8 миллионов евро.

Напомним, отец Неймара высказался о трансфере своего сына. | soccernews.ru

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