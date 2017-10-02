Дани Алвес получил бонус от ПСЖ за трансфер Неймара

Защитник французского ПСЖ Дани Алвес получил бонус от своего клуба за трансфер из каталонской "Барселоны" Неймара.

Как информирует испанская пресса, 34-летний бек был финансово поощрен за то, что поспособствовал переезду в Париж своего соотечественника. Так, за переход Неймара Алвес мог получить от клуба порядка 8 миллионов евро.

Напомним, отец Неймара высказался о трансфере своего сына. | soccernews.ru