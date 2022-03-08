Дани Алвес получит повышение зарплаты в "Барселоне"

Фото инстаграм Дани Алвеса

"Барселона" определилась с будущим правого защитника Дани Алвеса, пишет Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" собираются продлить контракт с бразильцем до июня 2023 года.

По условиям нового соглашения увеличится оклад 38-летнего футболиста, который зарабатывает сейчас минимально разрешённые 155 тысяч евро за сезон.

После возвращения в "Барсу" Алвес сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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