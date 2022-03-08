Дани Алвес получит повышение зарплаты в "Барселоне"
"Барселона" определилась с будущим правого защитника Дани Алвеса, пишет Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовые" собираются продлить контракт с бразильцем до июня 2023 года.
По условиям нового соглашения увеличится оклад 38-летнего футболиста, который зарабатывает сейчас минимально разрешённые 155 тысяч евро за сезон.
После возвращения в "Барсу" Алвес сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|Эспаньол
|20
|14