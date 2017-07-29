Дани Алвес помог ПСЖ переиграть "Монако" и выиграть Суперкубок Франции

Одним из первых европейских топ-чемпионатов, которые возвращаются в дело после летнего перерыва стала французская Лига 1. И традиционно новый календарный год начался с поединка за Суперкубок, разыгрываемый между действующим чемпионом страны и обладателем Кубка. Влюбивший в себя по ходу прошлого сезона "Монако" играл против разочаровавшего ПСЖ. Уже не впервые было принято решение провести этот поединок на просторах Африки с целью еще большей популяризации футбола и первенства Франции в частности. На стадионе в марокканском Танжере собрался полный стадион, поэтому команды не имели права подвести собравшихся болельщиков.

Парижане имели возможность вплотную приблизиться к рекорду "Лиона", который не так давно шесть раз подряд завоевывал Суперкубок. Монегаски уж так получается, что последний раз завоевывали предсезонный трофей 17 лет назад – именно тогда, когда становились чемпионами. Поэтому все надежды фанатов "красно-белых" на победу были основаны не на пустом месте, хотя и букмекеры с самого начала не давали им особых шансов.

В выборе стартовых составов есть небольшие сюрпризы. Главнокомандующий "красно-синих" Унаи Эмери снова дал шанс проявить себя в рамке ворот Альфонсу Ареоля. Хотя, прежде всего, бросилось в глаза отсутствие Матюиди, Ди Марии и Дракслера. Леонарду Жардим после ухода ряда ведущих игроков вынужден был с первого официального матча наигрывать новичков Конголо, Тилеманса и молодого выпускника академии Альмами Туре.

Команды без раскачки вошли в игру. Номинальные хозяева чуть привлекательнее выглядели на старте, а уже на пятой минуте встречи мяч побывал в сетке ворот Ареоля после удара Мбаппе, но гол справедливо не был засчитан из-за офсайда. Парижане мгновенно ответили своим выпадом – на этот раз Дани Алвесу пришлось проверить бдительность Субашича. Практически весь первый тайм проходил в рваном темпе на встречных курсах. Но монегаски, несмотря на пассивность во владении мячом, действовали немного эффективнее, что, собственно, и отобразилось на табло. На 30-й минуте подопечные Жардима провели образцовую контратаку, в которой Джибриль Сидибе оказался на позиции центрфорварда, убежал от защитников и красиво перебросил сферу над головой кипера ПСЖ.

Вторую половину встречи лучше начали парижане. Столичный клуб продолжал играть первым номером, а уже в самом дебюте ПСЖ сравнял счет, правда, с помощью стандарта. Дани Алвес решился на дальний удар со штрафного и не прогадал – мяч снял паутину с девятки ворот Субашича. Через несколько минут звездный новичок французского гранда мог повторить успех, но перекинуть стенку и забить с более близкого расстояния для бразильца оказалось труднее. Ничейный счет заставил активизироваться "Монако", но не уберег от второго пропущенного. На 63-й минуте все тот же великолепный Дани Алвес со своего правого фланга мягко навесил в штрафную, где Адриену Рабьо в воздухе не было равных.

После второго пропущенного совсем стухли "красно-белые" и в оставшееся время матча выглядели недостаточно хорошо. Таким образом, подопечные Унаи Эмери удержали победный счет, а это значит, что ПСЖ в пятый раз подряд триумфует в битве за Суперкубок Франции.

"Монако" – ПСЖ – 1:2

Голы: Сидибе, 30 – 1:0, Дани Алвес, 51 – 1:1, Рабьо, 63 – 1:2

"Монако": Субашич, А. Туре, Жемерсон, Глик, Сидибе (Сен-Максимен, 77), Конголо (Лопеш, 66), Фабиньо, Тилеманс, Лемар, Мбаппе (Каррильо, 70), Фалькао

ПСЖ: Ареоля, Менье, Маркиньос, Т. Силва, Кюрзава, Т. Мотта (Матюиди, 71), Верратти (Нкунку, 90), Рабьо, Дани Алвес, Пасторе (Гедеш, 86), Кавани

Богдан Архипенко

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