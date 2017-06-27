Дани Алвес попрощался с "Ювентусом"

Бразильский защитник "Ювентуса" Дани Алвес покинул клуб и попрощался с болельщиками туринцев.

"Я извиняюсь перед фанатами, если они думают, что я сделал что-то плохое и хочу их обидеть. Это не так, я никогда не хотел этого. Просто моя жизнь немного хаотична и меня нелегко понять. Я благодарен господину Маротте, который предоставил мне шанс поиграть за "Ювентус". Про себя могу сказать, что я играю в футбол не ради денег", - написал Алвес в своем Instagram.

Фото: Алвес прощается с "Юве".

По некоторым данным, интерес к бразильцу проявляют "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне 34-летний Алвес провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах и забил 6 голов.

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