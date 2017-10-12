Дани Алвес попросит Санчеса перейти в ПСЖ

ПСЖ продолжает интересоваться чилийским нападающим "Арсенала" Алексисом Санчесом, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, убедить форварда перейти в парижский клуб постарается защитник ПСЖ Дани Алвес, который знаком с ним по выступлениям за "Барселону".

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает летом 2018 года и он отказался его продлевать. Также чилийца хочет купить "Манчестер Сити".

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