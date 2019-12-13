Дани Алвес посетил тренировку "Барселоны"
Экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес, который сейчас выступает в "Сан-Паулу", посетил тренировку каталонского клуба, передает Sport.es.
По данным источника, 36-летний футболист приехал в Барселону по личным причинам и в один из дней посетил тренировочную базу сине-гранатовых.
Алвес выступал в "Барселоне" с 2008 по 2016 год. В составе каталонцев игрок участвовал в 391 матче, отметившись 21 голом. С командой он выиграл 24 трофея.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9