Дани Алвес посетил тренировку "Барселоны"

Экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес, который сейчас выступает в "Сан-Паулу", посетил тренировку каталонского клуба, передает Sport.es.



По данным источника, 36-летний футболист приехал в Барселону по личным причинам и в один из дней посетил тренировочную базу сине-гранатовых.

Алвес выступал в "Барселоне" с 2008 по 2016 год. В составе каталонцев игрок участвовал в 391 матче, отметившись 21 голом. С командой он выиграл 24 трофея.

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