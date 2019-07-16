Дани Алвес поучаствовал во флешмобе, открыв бутылку пахом
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес стал очередным участником флешмоба Bottle Cap Challenge, суть которого заключается в открывании разными способами крышки на бутылке.
36-летний футболист решил соригинальничать и выполнить условие челленджа пахом. Смотрите, как это выглядело.
Этим летом Алвес покинул ПСЖ и сейчас является свободным агентом.
Не пропустите: Три топ-клуба АПЛ поборются за Дани Алвеса. | http://soccernews.ru
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|Страсбур
|38
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|Нант
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