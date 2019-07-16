Дани Алвес поучаствовал во флешмобе, открыв бутылку пахом

Теги дани алвеспсжбразилия

Дани Алвес поучаствовал во флешмобе, открыв бутылку пахом

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес стал очередным участником флешмоба Bottle Cap Challenge, суть которого заключается в открывании разными способами крышки на бутылке.

36-летний футболист решил соригинальничать и выполнить условие челленджа пахом. Смотрите, как это выглядело.

Этим летом Алвес покинул ПСЖ и сейчас является свободным агентом.

Не пропустите: Три топ-клуба АПЛ поборются за Дани Алвеса. | http://soccernews.ru
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