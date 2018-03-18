Дани Алвес принес ПСЖ победу над "Ниццей"

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Дани Алвес принес ПСЖ победу над "Ниццей"

В матче 30-го тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях победил "Ниццу". Решающим оказался мяч Дани Алвеса. Также в этой встрече забивали Аллан Сент-Максимен и Анхель Ди Мария. После матча ПСЖ увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 17 очков. "Ницца" осталась на восьмой позиции.

"Ницца" – ПСЖ - 1:2 (1:1)
Голы: Сент-Максимен, 17 - 1:0, Ди Мария, 21 - 1:1, Дани Алвес, 82 - 1:2

"Ницца": Бенитес, Данте, Ле Маршан, Суке, Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери, Сент-Максимен (Срарфи, 83), Плеа, Балотелли.

ПСЖ: Ареоля, Тиаго Силва, Берчиче (Курзава, 46), Дани Алвес, Кимпембе, Верратти, Рабьо, Дракслер (Ло Чельсо, 76), Ди Мария, Мбаппе, Кавани (Менье, 76).

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